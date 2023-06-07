"Буханка" сгорела прямо на дороге в алтайском селе

Это уже не первый подобный инцидент в регионе за последние дни

07 июня 2023, 16:00, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В райцентре Михайловского района прямо на проезжей части сгорел УАЗ "Буханка", сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

Из-за чего загорелось транспортное средство и есть ли пострадавшие, не уточняется.

Напомним, 6 июня в Барнауле во время аномальной жары сгорели два автомобиля. В первом случае машина вспыхнула на берегу озера в 10 километрах от села Сросты Егорьевского района. Во втором – в Каменском районе недалеко от села Рыбного.