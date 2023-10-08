Авария с участием машины ДПС произошла в Барнауле

Автомобили затруднили движение на перекрестке

08 октября 2023, 17:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Авария с участием патрульной машины ДПС произошла в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

На проспекте Ленина белый микроавтобус столкнулся с автомобилем ДПС. Из-за аварии движение на перекрестке оказалось временно затруднено.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что грузовик насмерть сбил пенсионерку в Рубцовске.