Авария с участием машины ДПС произошла в Барнауле
Автомобили затруднили движение на перекрестке
08 октября 2023, 17:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Авария с участием патрульной машины ДПС произошла в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
На проспекте Ленина белый микроавтобус столкнулся с автомобилем ДПС. Из-за аварии движение на перекрестке оказалось временно затруднено.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что грузовик насмерть сбил пенсионерку в Рубцовске.
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