Водитель грузовика насмерть сбил пенсионерку в Рубцовске

Пожилая женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

08 октября 2023, 12:04, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Пожилая женщина погибла под колесами грузовика в Рубцовске. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Предварительно установлено, что в 08:20 на улице Комсомольской 45-летний водитель грузового автомобиля "Хино" сбил 72-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм горожанка скончалась на месте еще до приезда скорой помощи. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль загорелся на трассе в Алтайском крае.