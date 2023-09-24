Авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле

На месте работала скорая

24 сентября 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.

По словам свидетелей ДТП, инцидент произошел на проспекте Красноармейском, неподалеку от улицы Крупской. Мотоцикл упал так, что перегородил одну полосу движения.

По предварительным данным, водитель двухколесного транспорта пострадал. На месте работали врачи скорой помощи.