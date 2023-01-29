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Авария с участием трактора произошла на трассе Барнаул – Новосибирск

В сельхозтехнику на дороге врезался минивэн

29 января 2023, 13:43, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Участок трассы Барнаул – Новосибирск оказался перекрыт из-за аварии. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Белый минивэн на дороге врезался в трактор. В результате ДТП машина получила серьёзные повреждения. Техника после столкновения осталась на дороге.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на улице Челюскинцев столкнулись два автомобиля. Авария случилась 28 января около 18:00 недалеко от остановки "Папанинцев". Одна из машин заблокировала трамвайные пути.

 

 

 

Комментарии 3

  • Вот как можно трактор не заметить?
    29 января, Гость   Ответить
  • Вот как можно трактор не заметить?--------------Элементарно - глядя на экран смартфона .
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, ночью-то ? Сразу видно что не водитель. Да элементарно, особенно зная этих товарищей на тракторах, у которых часто габариты или вообще не горят или залеплены снегом и никто его не чистит. Ты едешь в темноте и тут на тебе, чья-то .опа.
    30 января, Гость   Ответить
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