Авария с участием трактора произошла на трассе Барнаул – Новосибирск
В сельхозтехнику на дороге врезался минивэн
29 января 2023, 13:43, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Участок трассы Барнаул – Новосибирск оказался перекрыт из-за аварии. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Белый минивэн на дороге врезался в трактор. В результате ДТП машина получила серьёзные повреждения. Техника после столкновения осталась на дороге.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на улице Челюскинцев столкнулись два автомобиля. Авария случилась 28 января около 18:00 недалеко от остановки "Папанинцев". Одна из машин заблокировала трамвайные пути.
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