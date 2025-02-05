Авария заблокировала движение по Змеиногорскому тракту в Барнауле
Пробка растянулась уже на 500 метров
05 февраля 2025, 09:40, ИА Амител
Авария на Змеиногорском тракте / Фото: amic.ru
Авария заблокировала движение по Змеиногорскому тракту. Как сообщает корреспондент amic.ru, ДТП случилось в районе санатория "Барнаульский".
Инцидент произошел около 09:00. Столкнулись две иномарки – у одной из них смяло переднюю часть.
"Перекрыты обе полосы из центра. С обратной стороны большой поток в центр, так что будет пробка", – отметил корреспондент.
Сейчас затор на участке растянулся уже на 500 метров – автомобили стоят от места аварии до лыжной базы "Динамо". Проезд в сторону центра тоже несколько затруднен.
Обстоятельства ДТП неизвестны. Информации о наличии пострадавших пока нет.
14:19:40 05-02-2025
Девушка на красной была??
21:25:47 05-02-2025
туда срочно нужен СВЕТОФОР! там школа, дети!! санаторий, иной раз невозможно выехать и повернуть!