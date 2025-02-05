Авария заблокировала движение по Змеиногорскому тракту в Барнауле

Пробка растянулась уже на 500 метров

05 февраля 2025, 09:40, ИА Амител

Авария на Змеиногорском тракте / Фото: amic.ru

Авария заблокировала движение по Змеиногорскому тракту. Как сообщает корреспондент amic.ru, ДТП случилось в районе санатория "Барнаульский".

Инцидент произошел около 09:00. Столкнулись две иномарки – у одной из них смяло переднюю часть.

"Перекрыты обе полосы из центра. С обратной стороны большой поток в центр, так что будет пробка", – отметил корреспондент.

Сейчас затор на участке растянулся уже на 500 метров – автомобили стоят от места аварии до лыжной базы "Динамо". Проезд в сторону центра тоже несколько затруднен.

Обстоятельства ДТП неизвестны. Информации о наличии пострадавших пока нет.