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Авария заблокировала движение по Змеиногорскому тракту в Барнауле

Пробка растянулась уже на 500 метров

05 февраля 2025, 09:40, ИА Амител

Авария на Змеиногорском тракте / Фото: amic.ru
Авария на Змеиногорском тракте / Фото: amic.ru

Авария заблокировала движение по Змеиногорскому тракту. Как сообщает корреспондент amic.ru, ДТП случилось в районе санатория "Барнаульский".

Инцидент произошел около 09:00. Столкнулись две иномарки – у одной из них смяло переднюю часть.

"Перекрыты обе полосы из центра. С обратной стороны большой поток в центр, так что будет пробка", – отметил корреспондент.

Сейчас затор на участке растянулся уже на 500 метров – автомобили стоят от места аварии до лыжной базы "Динамо". Проезд в сторону центра тоже несколько затруднен.

Обстоятельства ДТП неизвестны. Информации о наличии пострадавших пока нет.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 2

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Александр

14:19:40 05-02-2025

Девушка на красной была??

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Гость

21:25:47 05-02-2025

туда срочно нужен СВЕТОФОР! там школа, дети!! санаторий, иной раз невозможно выехать и повернуть!

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