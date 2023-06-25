Аварийные дома сносят на двух улицах в Барнауле

В одном из них люди жили с 1954 года

25 июня 2023, 15:09, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Аварийные дома сносят на Советской Армии и Силикатной в Барнауле. Об этом сообщает "Катунь 24".

Отмечается, что в доме на Советской Армии, 56, люди жили с 1954 года. В 2016 году его признали аварийным, а в 2023 году завершили программу расселения.

На Силикатной, 13, рабочие почти завершили снос дома. Здесь демонтаж проводили с конца мая.

Ранее сообщалось, что в "старом" центре Барнаула, на ул. Льва Толстого, 29, продают двухэтажное здание, построенное из дерева и кирпича.