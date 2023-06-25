Аварийные дома сносят на двух улицах в Барнауле
В одном из них люди жили с 1954 года
25 июня 2023, 15:09, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Аварийные дома сносят на Советской Армии и Силикатной в Барнауле. Об этом сообщает "Катунь 24".
Отмечается, что в доме на Советской Армии, 56, люди жили с 1954 года. В 2016 году его признали аварийным, а в 2023 году завершили программу расселения.
На Силикатной, 13, рабочие почти завершили снос дома. Здесь демонтаж проводили с конца мая.
Ранее сообщалось, что в "старом" центре Барнаула, на ул. Льва Толстого, 29, продают двухэтажное здание, построенное из дерева и кирпича.
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