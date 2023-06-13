Аварийный дом 1943 года постройки сносят в Барнауле

Процесс расселения в рамках краевой адресной программы завершился в 2023 году

13 июня 2023, 20:05, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии

В Железнодорожном районе Барнаула сносят аварийный дом на Ярных, 50. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Здание было построено в 1943 году, в 2012-м его признали аварийным. Накануне завершили расселение жильцов в рамках адресной краевой программы, которая была рассчитана на 2019 - 2025 годы.

В начале июня дом передали подрядчику, чтобы начать снос.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в ближайшее время планируют снести четыре аварийных дома.