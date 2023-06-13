Аварийный дом 1943 года постройки сносят в Барнауле
Процесс расселения в рамках краевой адресной программы завершился в 2023 году
13 июня 2023, 20:05, ИА Амител
Фото: пресс-служба мэрии
В Железнодорожном районе Барнаула сносят аварийный дом на Ярных, 50. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Здание было построено в 1943 году, в 2012-м его признали аварийным. Накануне завершили расселение жильцов в рамках адресной краевой программы, которая была рассчитана на 2019 - 2025 годы.
В начале июня дом передали подрядчику, чтобы начать снос.
Ранее сообщалось, что в Барнауле в ближайшее время планируют снести четыре аварийных дома.
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