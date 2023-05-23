Ещё четыре аварийных дома снесут в Барнауле в ближайшие два месяца

За снос четырёх аварийных домов мэрия Барнаула готова заплатить более 10 млн рублей

23 мая 2023, 10:40, ИА Амител

Аварийный дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Адреса ещё четырёх аварийных домов, которые снесут в ближайшие два месяца, появились на портале госзакупок. На демонтаж этих зданий мэрия Барнаула готова потратить 10,4 млн рублей. На работы сейчас ищут подрядчиков.

Лоты появились на портале 18, 17 и 16 мая 2023 года. Всего там опубликовали четыре новые закупки, которые подразумевают снос следующих зданий:

двухэтажный дом на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 54, – с начальной ценой 3,1 млн рублей. Заявки на эту закупку желающие компании могут подавать до 26 мая;

одноэтажный дом на ул. Гоголя, 101а, с начальной ценой 1,7 млн рублей. Желающие стать подрядчиком могут подавать заявки на участие в аукционе до 25 мая;

двухэтажный дом на ул. Ярных, 50, с начальной ценой сноса 3,1 млн рублей. Заявки на лот можно подавать до 24 мая;

двухэтажный дом на ул. Рылеева, 5, с начальной ценой 2,4 млн рублей. Заявки на лот можно подавать до 24 мая 2023 года.

Дома будут снесены в течение 60 дней с даты заключения контракта. Договоры будут действовать до 30 ноября 2023 года.

Напомним, что в апреле на госзакупках опубликовали адреса 10 аварийных домов, которые также снесут в 2023 году. Среди них было и здание на проспекте Ленина, 133, часть которого в конце марта 2023 года обвалилась на тротуар.

Всего в 2023 году в Барнауле планируют снести 80 аварийных многоквартирных домов, что практически на треть больше, чем в 2022 году, когда было демонтировано 51 здание. Всего на ликвидацию аварийных объектов в 2023 году власти выделили 850 млн рублей.