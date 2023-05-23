Ещё четыре аварийных дома снесут в Барнауле в ближайшие два месяца
За снос четырёх аварийных домов мэрия Барнаула готова заплатить более 10 млн рублей
23 мая 2023, 10:40, ИА Амител
Адреса ещё четырёх аварийных домов, которые снесут в ближайшие два месяца, появились на портале госзакупок. На демонтаж этих зданий мэрия Барнаула готова потратить 10,4 млн рублей. На работы сейчас ищут подрядчиков.
Лоты появились на портале 18, 17 и 16 мая 2023 года. Всего там опубликовали четыре новые закупки, которые подразумевают снос следующих зданий:
- двухэтажный дом на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 54, – с начальной ценой 3,1 млн рублей. Заявки на эту закупку желающие компании могут подавать до 26 мая;
- одноэтажный дом на ул. Гоголя, 101а, с начальной ценой 1,7 млн рублей. Желающие стать подрядчиком могут подавать заявки на участие в аукционе до 25 мая;
- двухэтажный дом на ул. Ярных, 50, с начальной ценой сноса 3,1 млн рублей. Заявки на лот можно подавать до 24 мая;
- двухэтажный дом на ул. Рылеева, 5, с начальной ценой 2,4 млн рублей. Заявки на лот можно подавать до 24 мая 2023 года.
Дома будут снесены в течение 60 дней с даты заключения контракта. Договоры будут действовать до 30 ноября 2023 года.
Напомним, что в апреле на госзакупках опубликовали адреса 10 аварийных домов, которые также снесут в 2023 году. Среди них было и здание на проспекте Ленина, 133, часть которого в конце марта 2023 года обвалилась на тротуар.
Всего в 2023 году в Барнауле планируют снести 80 аварийных многоквартирных домов, что практически на треть больше, чем в 2022 году, когда было демонтировано 51 здание. Всего на ликвидацию аварийных объектов в 2023 году власти выделили 850 млн рублей.
10:43:24 23-05-2023
Это хорошо. Пусть построят новые и красивые.
15:39:44 23-05-2023
Гость (10:43:24 23-05-2023) Это хорошо. Пусть построят новые и красивые. ... ха-ха. новое, но насчёт красивое..... ну-ну.
10:49:12 23-05-2023
Ну и Слава Богу что снесут.СВО на пользу пошло.
11:21:38 23-05-2023
Ленина 133 уже снесли. Начали сносить без подготовки, рвать всю паутину транзитно проходящих интернет- и тв-кабелей так, что с соседних зданий анкеры и оборудование вырывались.
12:51:34 23-05-2023
Гость (11:21:38 23-05-2023) Ленина 133 уже снесли. Начали сносить без подготовки, рвать ... нет, еще не снесли, снесли другой
15:25:47 23-05-2023
Гость (12:51:34 23-05-2023) нет, еще не снесли, снесли другой... В прошлом году снесли Ленина 127, 129. Пару недель назад снесли Ленина 133. На этом месте сейчас уже ровное место. Посерединке красуется Ленина 131, тех же годов постройки, но красивое ухоженное здание. Все зависит от хозяина и содержания дома.
17:31:42 23-05-2023
Нормально бюджет пилят: на выплату компенсации денег нет, на снос пожалуйста! 80 Гвардейской дивизии 54 не все собственники получили выплату, право на город не перешло: каким образом его сносят?
16:24:03 06-06-2023
Гость (17:31:42 23-05-2023) Нормально бюджет пилят: на выплату компенсации денег нет, на... Как мне не раз отвечали в комитете ЖКХ: "а мы что, вас спрашивать будем? мы власть, мы решаем". Им закон не писан, а если писан, то не читан... дальше знаете.
16:21:07 06-06-2023
Гость (10:43:24 23-05-2023) Это хорошо. Пусть построят новые и красивые. ... Да, хороший бизнес. Выселить людей за возмещение в 70 тыс. за квадрат (в лучшем случае), продать землю застройщику за бешенные деньги, построить новые дома с квартирами по 120 тыс. за квадрат. Красиво, конечно, будет. Только народ края по уши в долгах и ипотеках. Те, кто не может самостоятельно решить жилищный вопрос: пенсионеры, врачи, учителя, инженеры, молодые специалисты - вынуждены уезжать из региона в поисках лучшей жизни. Отличная социальная политика. Браво.