Аварийный мост через Барнаулку хотят реконструировать за 125 млн рублей

Все работы подрядчик должен закончить до 1 июля 2025 года

29 мая 2024, 15:00, ИА Амител

Мост через Барнаулку в микрорайоне Булыгино / Фото: Barnaul22

Власти Барнаула намерены отремонтировать мост в проезде Канатном, 102а, через реку Барнаулку в микрорайоне Булыгино (в районе строения № 19б по проезду Ташкентскому). На реконструкцию чиновники готовы потратить максимум 125,7 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

По мосту можно попасть к Свято-Никольскому источнику и к СИЗО № 1. Его длина – 37 метров.

Закупка появилась на портале 28 мая 2024 года, заявки желающие смогут подавать до 6 июня 2024 года. 10 июня подведут итоги лота.

Работы подрядчик будет выполнять с даты заключения контракта до 1 июля 2025 года включительно. Все обязательства должны быть исполнены до 26 июля 2025 года. Контракт будет действовать до полного исполнения обязательств.

До 15 июня компания-победитель подготовит территорию, до 20 декабря 2024 года продлятся подготовительные работы. Основные работы по реконструкции проведут с 1 сентября 2024 года по 24 июня 2025 года. С 1 ноября 2024 года по 25 июня 2025 года будет идти благоустройство территории, а до 1 июля – восстановительные работы.

Вообще подрядчик должен будет провести подготовительные и земляные работы, сделать автомобильную дорогу и обустроить ее, а также построить искусственное сооружение.

Местные жители неоднократно жаловались на состояние моста. Они писали, что у конструкции нет перил и она разваливается. В 2022 году по поводу моста в администрацию Барнаула обращалась депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых. Там ей ответили, что мост является объектом незавершенного строительства и с 1969 года он так и не был сдан в эксплуатацию.

Ещё в 2015 году мост обследовали и признали аварийным. Депутату в мэрии сообщили, что требуется реконструкция моста с демонтажем существующих конструкций и строительством нового сооружения. В 2022 году мост решили реконструировать. Проектно-сметную документацию на ремонт подготовили в 2023 году.