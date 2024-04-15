В Алтайском крае восстановят два снесенных паводком моста

Работы начнут сразу, как отступит вода и позволят условия

15 апреля 2024, 18:30, ИА Амител

Мост в селе Чаузово / Фото: "Инцидент Барнаул"

Два моста – в Топчихинском и Панкрушихинском районе, – поврежденных паводковыми водами, восстановят. Об этом заявили в администрациях муниципальных образований.

Так, 4 апреля в топчихинском селе Чаузово смыло мост. Ширина реки на этом участке составляет 30 метров. После снижения уровня воды эксперты осмотрят остов переправы и прилегающую местность, после чего примут решение о месте возведения нового сооружения.

Участвовать в строительстве будет местное лесничество, которому переправа необходима для работы. Кроме того, она нужна для трех жилых домов, в которых постоянно проживает восемь человек, а также дач. Сейчас туда организована доставка продуктов и товаров первой необходимости лодкой. По заявке действует лодочная переправа.

В Панкрушихинском районе мост через реку Паньшиху снесло 7 апреля. Переправа не находилась на балансе ни администрации района, ни Панкрушихинского сельсовета. Тем не менее мост необходим. Его ремонт проведут сразу, как высохнет подход к участку. Альтернативный обход есть через мост "Коммунальный" в створе улиц Советская – Ленина и правее навесного моста.