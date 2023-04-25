Аварийный пристрой к памятнику культуры продали на торгах в Барнауле

Комплекс подходит под коммерческое использование

25 апреля 2023, 08:20, ИА Амител























Комплекс на ул. Толстого, 23 / Фото: "Дом.рф"

В Барнауле продали имущественный комплекс, расположенный на территории памятника культуры – наркодиспансера на ул. Льва Толстого, 23. Недвижимость принадлежала государству, а агентом по продаже выступал "Дом.рф". За два кирпичных склада, находящихся в аварийном состоянии, и земельный участок боролись три бизнесмена. В ходе торгов цена лота выросла в полтора раза.

Под автосервис и склад

Аукцион по продаже недвижимости прошёл 21 апреля 2023 года. Участие в нём приняли предприниматели Максим Кудряков (занимается арендой и лизингом грузовых транспортных средств), Михаил Беляев (владеет котельным заводом "Сфера") и компания "Трио" (по информации открытых источников, руководит фирмой Константин Котлер, а специализируется она на строительстве жилых и нежилых зданий).

В результате победителем аукциона признан Михаил Беляев, который предложил за недвижимость 4,35 млн рублей при начальных 2,9 млн рублей.

Что новый собственник намерен делать с комплексом, пока неизвестно. По информации "Дом.рф", площадка подойдёт под организацию автосервиса, склада, пункта выдачи товаров, торгово-сервисных точек.

Интересно, что проданные здания площадью 95,5 и 433,9 квадратного метра находятся в аварийном состоянии: есть трещины ограждающих конструкций, местами обрушены внутренние перегородки. Системы теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения в складах отсутствуют. В зданиях есть только сети электроснабжения, которые находятся в удовлетворительном техническом состоянии и не функционируют.

Расположенный рядом памятник культуры (жилой дом на ул. Льва Толстого, 23, построенный более 100 лет назад) не мешает собственнику снести аварийные строения и построить новые. Согласно приказу Алтайохранкультуры, устанавливающему у объекта охранные зоны, демонтаж и новое строительство рядом с памятником возможно: главное, чтобы работы проводились с "соблюдением законодательства в области охраны объектов культурного наследия".

Вакантные земли

Аукционы от "Дом.рф" в Барнауле часто проходят с ажиотажем. Особенно это касается земельных участков. Так, на Павловском тракте (за пересечением с ул. Просторной) агент реализовал уже более пяти территорий. Одна из них предназначена для строительства жилья (площадку купила компания "Алгоритм" и уже возводит дома), остальные отведены под коммерческую недвижимость.

Также федеральный агент повторно объявил аукцион по реализации участка 57,5 га во Власихе. Территория предназначена для строительства нескольких сотен типовых деревянных коттеджей. Впервые участок попал на аукцион в конце 2022 года, однако тогда желающих купить площадку не нашлось. В середине апреля "Дом.рф" повторно выставил лот на торги.