Федеральные земли во Власихе повторно выставили на торги под сотни типовых домов

На громадном участке можно возвести более 500 коттеджей, социальные объекты, элементы благоустройства

18 апреля 2023, 09:30, ИА Амител

Типовой проект дома / Фото: реестр проектов-победителей конкурса / Минстрой

Гигантский земельный участок в пригороде Барнаула предлагают застроить типовыми деревянными коттеджами. Территорию 57,5 га повторно выставили на торги. Впервые участок попал на аукцион в конце 2022 года, однако тогда желающих купить площадку не нашлось.

Посёлок "под ключ"

Выставленная на торги земля расположена на ул. Мамонтова в селе Власиха. В аукционной документации отмечено, что участок находится на равнинной местности, с юга и востока его окружают жилые дома. Территория принадлежит государству, а агентом по продаже выступает "Дом.рф". С победителем аукциона планируют заключить договор о комплексном развитии территории (КРТ).

Это означает, что арендатор должен полностью подготовить площадку к строительству, разработать документацию по планировке территории, завести инженерные сети, а затем построить объекты. При этом к каждому этапу работ предъявляют жёсткие требования как по срокам, так и по объёмам.

Так, например, инвестору необходимо будет "обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию на образованных участках объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур до завершения строительства последнего из жилых объектов".

Также он должен выполнить благоустройство и озеленение улично-дорожной сети, объектов социальной инфраструктуры и нежилой застройки, придомовых территорий, зон с детскими игровыми и спортивными площадками, внутриквартальными проездами и местами парковки автомобилей.

В договоре КРТ указано, что инвестору необходимо за свой счёт установить камеры видеонаблюдения и предоставить к ним доступ "Дом.рф", обеспечить охрану построенных объектов до передачи их в собственность.

Дома-образцы

К домам, которые построит инвестор на участке, требований немного. Самое главное, чтобы они были из дерева и числились в каталоге пилотных вариантов. Его разработали на базе 40 проектов-победителей Открытого всероссийского конкурса, проводимого Минстроем в 2021 году.

Среди предложений встречаются дома в один-три этажа, с плоской кровлей, выполненные в разных архитектурных стилях. Есть также модульные коттеджи, которые собираются за три-семь дней. Цена квадратного метра варьируется от 45,6 до 126,5 тыс. рублей. Всего девелопер должен возвести на участке 55,8-62 тыс. квадратных метров жилой площади. В среднем это 500-600 домов. Площадь нежилых объектов – не менее 5% от общего объёма коттеджей.

Типовой проект дома / Фото: реестр проектов-победителей конкурса / Минстрой

"Проектные и архитектурные решения объектов капитального строительства, в том числе колористические решения и применяемые в строительстве материалы, подлежат обязательному письменному согласованию с АО "Дом.рф" в сроки и в порядке предусмотренные договором о комплексном развитии незастроенной территории", – сказано в документации к торгам.

Начальная цена земли, которую "Дом.рф" выставил на торги, составляет 13,3 млн рублей. Срок аренды – девять лет. За это время инвестор должен полностью завершить проект. Торги назначены на 28 июля 2023 года.