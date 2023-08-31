Аварийный вечер. Сразу два ДТП произошли на Павловском тракте в Барнауле
В одном месте столкнулись две машины, в другом — три автомобиля
31 августа 2023, 21:30, ИА Амител
Тяжелые пробки 31 августа дополнились авариями. Как сообщает корреспондент amic.ru, сразу два ДТП произошли на Павловском тракте в Барнауле.
Первая авария произошла на пересечении тракта с улицей Фурманова. В не столкнулись отечественный автомобиль и иномарка.
Второе столкновение произошло уже на пересечении Павловского тракта с улицей Солнечная поляна. Там в ДТП попали три машины. На месте работают сотрудники ДПС.
Подробности аварий выясняются. Информации о наличии пострадавших нет.
Напомним, что 31 августа Барнаул сковали серьезные пробки. По оценке "Яндекс.Пробок", сейчас в краевой столице оценивается на 7 баллов. Центр города и "объездная" дорога все еще стоят.
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