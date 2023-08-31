Коллапс на дорогах. 10-балльные пробки образовались в Барнауле вечером 31 августа

Последний вечер лета многим барнаульцам придется провести в своих машинах

31 августа 2023, 18:52, ИА Амител

Яндекс.Пробки

10-балльные пробки образовались вечером в четверг, 31 августа, в Барнауле. Такую оценку дорожной ситуации сделал сервис "Яндекс.Пробки".

В центре стоят почти все дороги — проспект Строителей, Ленина, Красноармейский, Калинина, улица Молодежная, Челюскинцев, переулок Ядринцева. Затор также образовался на Гоголя и Партизанской. Также "стоят" Цеховая, Профинтерна и прилежащие к ним участки дорог.

Проблемы с проездом также есть на улице Аванесова, Южном тракте, части шоссе Ленточный бор — в районе пересечении с Кутузова. Разумеется, на последней также затор.

В спальной части города ситуация не лучше. Пробки на улице Попова, Балтийской, Шумакова, Власихинской, Лазурной, Энтузиастов, улице Малахова и Павловском тракте.

По оценке сервиса, улучшится ситуация лишь к 20:00 — тогда интенсивность пробок спадет до 6 баллов.