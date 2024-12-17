Билеты по субсидируемым тарифам на 2025 год начали продавать российские авиакомпании

Впервые географию льготных перелетов расширили до 23 направлений

17 декабря 2024, 09:45, ИА Амител

Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России начали продавать авиабилеты по субсидируемым тарифам на 2025 год. Об этом сообщает ТАСС.

"Впервые субсидируемые государством перелеты расширили до 23 направлений", – сообщили агентству в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".

Также правительство РФ анонсировало эксперимент по онлайн-продаже билетов на субсидированные авиаперевозки. Он пройдет с 1 января по 1 июля 2025 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт правительства РФ.

"Участниками эксперимента станут льготники – молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, которые сейчас вынуждены обращаться в кассы, чтобы приобрести авиабилет по специальному тарифу. Также речь идет о жителях регионов Дальневосточного федерального округа и Калининградской области", – уточняется в постановлении кабмина, подписанном Михаилом Мишустиным.

Результатом эксперимента, согласно плану, должен стать специальный цифровой сервис. Он будет обеспечивать проверку права пассажиров на льготные билеты. Это позволит упростить покупку билетов и сократит время на проверку отчетности авиаперевозчиков.