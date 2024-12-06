Опоздавшие на самолет россияне смогут воспользоваться обратным билетом

Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2025 года

06 декабря 2024, 13:00, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Минтранс РФ утвердил новый порядок взимания платы за авиаперевозки. Согласно новому приказу, опоздавшие на самолет пассажиры смогут сохранить за собой обратный билет. Об этом сообщили на сайте официального опубликования правовых актов.

Новые правила вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Одно из изменений в правилах авиаперевозки – возможность пассажира при опоздании на рейс сохранить обратный билет. На сегодняшний день при покупке билетов "туда-обратно" и опоздании на первый рейс могут аннулировать оба билета. Согласно новому приказу, с 2025 года обратный будут сохранять за пассажиром.

В то же время размер платы за аннулирование перевозки или изменение ее условий ограничится только фактическими расходами перевозчика.

"Авиакомпаниям необходимо будет разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования", – подчеркнули в министерстве.

Также в ведомстве добавили, что это позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной.