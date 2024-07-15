Авиабилеты в России в июне подорожали на девять процентов
При этом в экономклассе цена изменилась чуть меньше
15 июля 2024, 20:05, ИА Амител
Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1150893
В июне стоимость авиабилетов в России увеличилась на 9%, сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин на совещании, посвященном повышению доступности авиаперевозок. Его слова передает телеграм-канал "РВНП".
По словам Владимира Потешкина, в этом году действительно наблюдается рост цен на авиабилеты. В январе цены выросли на 14%, в феврале – на 18%, в марте – на 22%, в апреле – на 11%, а в мае и июне – на 9%.
Согласно данным Росстата, цены на авиабилеты в экономическом классе выросли на 8% в июне по сравнению с маем этого года.
20:10:13 15-07-2024
На ешаках ездить будем!!!
21:24:55 15-07-2024
Иван (20:10:13 15-07-2024) На ешаках ездить будем!!! ... К этому и идём, только причина вовсе не цене на билеты.... 😉
12:51:25 16-07-2024
А вот в Самарканде никакого трамвая не надо. Там все на
ешаках ездят. Ешак три рубля стоитдешевка. А подымает пудов
десять!.. Маленький такой ешачок, даже удивительно!
-- Вот это есть Азия!-сердито сказал Треухов.Ишак три
рубля стоит, а скормить ему нужно тридцать рублей в год.
-- А на трамвае вашем вы много на тридцать рублей
наездите? Триста раз. Даже не каждый день в году.
-- Ну, и выписывайте себе ваших ишаков!-закричал Треухов и
выбежал из кабинета, ударив дверью.
С тех пор у нового заведующего вошло в привычку при
встрече с Треуховым задавать ему насмешливые вопросы:
-- Ну как, будем выписывать ешаков или трамвай построим?
Лицо Гаврилина было похоже на гладко обструганную репу.
Глаза хитрили.