Авиабилеты в России в июне подорожали на девять процентов

При этом в экономклассе цена изменилась чуть меньше

15 июля 2024, 20:05, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1150893

В июне стоимость авиабилетов в России увеличилась на 9%, сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин на совещании, посвященном повышению доступности авиаперевозок. Его слова передает телеграм-канал "РВНП".

По словам Владимира Потешкина, в этом году действительно наблюдается рост цен на авиабилеты. В январе цены выросли на 14%, в феврале – на 18%, в марте – на 22%, в апреле – на 11%, а в мае и июне – на 9%.

Согласно данным Росстата, цены на авиабилеты в экономическом классе выросли на 8% в июне по сравнению с маем этого года.