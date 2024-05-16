Авиация ВМФ уничтожила в Черном море 11 украинских безэкипажных катеров
Беспилотники двигались в сторону Крыма
16 мая 2024, 20:21, ИА Амител
Российский флаг / Фото: unsplash.com
Авиация Военно-морского флота (ВМФ) РФ уничтожила в Черном море 11 украинских безэкипажных катеров, которые направлялись в сторону Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
Беспилотники обнаружили около 14:00 мск в западной части акватории Черного моря. Ликвидировать водные дроны удалось при помощи штатного вооружения морской авиации Военно-морского флота.
Отметим, что ранее в ведомстве заявили об уничтожении склада хранения украинских безэкипажных катеров в зоне спецоперации.
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