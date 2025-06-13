Авиакомпании РФ меняют расписание рейсов из-за закрытого неба над Израилем и Ираном

Россиян, отдыхающих на Ближнем Востоке, просят быть осторожными

13 июня 2025, 13:40, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Российские авиакомпании планируют летать в страны Ближнего Востока в обход закрытого воздушного пространства над Ираном и Израилем. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

"Возможны корректировки в расписании рейсов российских авиакомпаний", – сказано в публикации.

Как сообщает ТАСС, "Аэрофлот" изменит расписание части рейсов, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Кроме того, российское посольство в Египте призвало туристов, отдыхающих в Шарм-эш-Шейхе, соблюдать повышенную осторожность. Тем, кто только собирается поехать в путешествие, советуют оценить риски.

Напомним, в ночь на 13 июня военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по территории Ирана. Армия Израиля объявила об операции "Ам Калави" ("Нация львов"), главной целью которой стали объекты ядерной программы Ирана. В стране ввели особое положение, в рамках которого отменили все массовые мероприятия и приостановили работу предприятий.

В результате атаки погиб командующий КСИР (Корпуса стражей исламской революции, элитного формирования ВС Ирана) Хосейн Салами, а также шесть иранских физиков-ядерщиков.