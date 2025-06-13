В Тегеране погибли трое физиков-ядерщиков и главнокомандующий элитным формированием вооруженных сил

13 июня 2025, 10:10, ИА Амител

Фото: Shot

13 июня в 03:00 по московскому времени военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по территории Ирана. Несколько жилых домов Тегерана получили серьезные повреждения, есть погибшие. В Израиле ввели особое положение, в рамках которого отменили все массовые мероприятия и приостановили работу предприятий. Что известно об ударе и его последствиях – в материале amic.ru.

Что произошло в ночь на 13 июня в Израиле и Иране?

Как ранее писал ТАСС, в 03:00 по местному времени жители Израиля получили от армии экстренное предупреждение с требованием неукоснительно следовать указаниям тылового командования. В центральных районах государства прозвучали сирены воздушной тревоги, после чего пресс-служба израильской армии оповестила население об особом положении, которое ввели в стране в ночь на 13 июня. Так, в Израиле отменили массовые мероприятия, приостановили работу предприятий (кроме критически важных отраслей) и запретили массовые собрания.

Армия Израиля объявила об операции "Ам Калави" ("Нация львов"), главной целью которой стали объекты ядерной программы Ирана.

Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал следующее заявление об авиаударе по Ирану:

"Мы нанесли удар в самое сердце иранской программы обогащения урана и усилий по созданию ядерного оружия. Мы нанесли удар по главному объекту Ирана по обогащению урана в Натанзе. Мы также нанесли удар по ведущим иранским ученым-атомщикам, работающим над бомбой, а также по ядру иранской программы баллистических ракет", – сказал Нетаньяху.

По данным The New York Times, атаке подверглись как минимум шесть военных баз в окрестностях Тегерана. Al Jazeera пишет, что удар Израиля по Тегерану был направлен на район, где живут военные чиновники. В результате в иранской столице загорелись жилые дома и объекты инфраструктуры.

Есть ли погибшие и пострадавшие?

Tasnim подтверждает гибель командующего КСИР (Корпуса стражей исламской революции, элитного формирование ВС Ирана) Хосейна Салами, а также трех физиков-ядерщиков в результате удара Израиля по Тегерану. Информации о пострадавших пока нет.

Как отреагировали на действия Израиля в мире?

По данным CNN, президент США Дональд Трамп объявил о созыве заседания кабинета министров для обсуждения удара Израиля по Ирану. Как следует из опубликованного графика американского лидера, встреча состоится в 18:00 по московскому времени в Ситуационной комнате Белого дома.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, подчеркнул, что Израиль предпринял односторонние действия против Ирана. Также он заявил, что Иран не должен атаковать интересы и персонал США.

Что сейчас происходит в Израиле и Иране?

Иран и Израиль закрыли небо для пролета гражданских самолетов над своими территориями. Официальный представитель Армии Израиля (ЦАХАЛ) объявил, что первый этап нанесения ударов по военным целям в Иране завершен. С его слов, были нанесены "удары по десяткам военных целей, включая ядерные цели в различных районах Ирана".

Информационное агентство Ynet сообщает, что армия Израиля объявила мобилизацию резервистов для важных подразделений военно-воздушных сил, Командования тыла, Северного и Центрального командований, а также военной разведки и логистических подразделений.

Тем временем в Иране произошло два взрыва на ядерном объекте Натанз, расположенном в провинции Исфахан в центральной части страны. При этом степень ущерба, нанесенного объекту, не уточняют.