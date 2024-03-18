Авиакомпанию S7 оштрафовали за то, что пассажирам не хватило места
Люди купили билеты, но не смогли попасть на самолеты
18 марта 2024, 16:15, ИА Амител
Самолет в небе / Фото: pxhere.com
Авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что пассажиры не смогли попасть на свои самолеты. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Восемь человек купили билеты, но не смогли попасть на рейсы из Новосибирска в Тюмень и из Челябинска в Новосибирск.
Делом занялась прокуратура, и авиаперевозчика наказали по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ ("Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно").
16:18:17 18-03-2024
Что такое 30 тысяч рублей для S7?)
09:36:32 19-03-2024
30 миллионов должен быть штраф, чтобы неповадно было. А так они и не заметят таких копеек и будут продолжать действовать также