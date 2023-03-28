Авиарейс Москва – Барнаул отправили на запасной аэродром из-за тумана

Прилёт задерживается до 13:30 по местному времени

28 марта 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Из-за тумана авиарейс из Москвы не долетел до Барнаула. Об этом сказано в сообщении на сайте аэропорта имени Титова.

По предварительной информации, из-за тумана борт отправили на запасной аэродром в Новосибирске.

В расписании указано, что время прибытия изменено на 13:30 по местному времени.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Алтайском крае для удобства пассажиров пригородным поездам назначат дополнительные садоводческие остановки.