Алтайским пригородным поездам назначат дополнительные остановки

С 1 апреля в Алтайском крае для удобства пассажиров пригородным поездам назначат дополнительные садоводческие остановки.

Как сообщает официальный сайт региона, затронут нововведения следующие электрички:

"В связи с назначением дополнительных остановок расписание этих поездов сдвинется от 2 до 13 минут. Время движения остальных пригородных поездов останется без изменений", – рассказали в пресс-службе.