Алтайским пригородным поездам назначат дополнительные остановки
Расписания из-за этого сдвинутся от 2 до 13 минут
27 марта 2023, 16:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
С 1 апреля в Алтайском крае для удобства пассажиров пригородным поездам назначат дополнительные садоводческие остановки.
Как сообщает официальный сайт региона, затронут нововведения следующие электрички:
- № 6129/6130 Барнаул – Алейская – Барнаул на остановочных пунктах 257 и 267 километр;
- № 6115/6116 Барнаул – Ребриха – Барнаул на остановочных пунктах 317, 316, 315, 296 и 287 километр;
- № 6225 Артышта-2 – Барнаул на остановочных пунктах 44, 22, 20, 17, 10 и 7 километр;
- № 6234 Барнаул – Заринская на остановочных пунктах 10, 17, 20, 22 и 44 километр;
- № 6222 Барнаул – Тягун на остановочных пунктах 17, 20, 22 и 44 километр;
- № 6233 Аламбай – Барнаул на остановочных пунктах 44, 22, 20, 17 и 7 километр;
- № 6774/6773 Барнаул – Камень-на-Оби – Барнаул на остановочных пунктах Новоосиновый, Клыгино;
- № 6776/6775 Сузун – Барнаул на остановочном пункте Новоосиновый.
"В связи с назначением дополнительных остановок расписание этих поездов сдвинется от 2 до 13 минут. Время движения остальных пригородных поездов останется без изменений", – рассказали в пресс-службе.
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