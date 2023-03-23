"Авиатор". Что известно о новой постановке в театре драмы по роману Водолазкина?

Первые показы постановки пройдут в Барнауле с 24 по 26 марта

23 марта 2023, 06:41, ИА Амител

Фото: театр драмы

В Алтайском краевом театре драмы имени В.М. Шукшина 24, 25 и 26 марта пройдёт премьерный показ постановки "Авиатор" по роману Евгения Водолазкина. За постановку отвечает режиссёр из Казахстана Артём Терехин. Рассказываем, чем интересен "Авиатор" и зачем нужно бежать его смотреть.

О чём роман "Авиатор"?

Роман "Авиатор", написанный в форме дневников, вышел в 2016 году и стал финалистом Национальной литературной премии "Большая книга". Главного героя Иннокентия Платонова 1900 года рождения подвергли заморозке, он пролежал в жидком азоте несколько десятилетий и "воскрес" в больничной палате молодым 30-летним человеком в 1999 году. День за днём чистое "новорождённое" сознание Платонова по крупицам из слов, запахов и прикосновений через обрывки воспоминаний восстанавливает в памяти всю личную историю человека, а за ней встаёт весь ХХ век.

Почему в театре драмы решили поставить роман?

Алтайский краевой театр драмы вторым в стране взялся за инсценировку "Авиатора". Проза Евгения Водолазкина получила сценическую жизнь, начиная с двух громких инсценировок романа "Лавр" – в театре "На Литейном" (реж. Борис Павлович) и во МХАТе им. М. Горького (реж. Эдуард Бояков). Повесть Водолазкина "Близкие друзья" сегодня значится в афише театров "Сатирикон" (реж. Сергей Сотников) и Санкт-Петербургского ТЮЗа имени Брянцева (реж. Лиза Бондарь). "Авиатор" поставила в 2021 году Алина Кушим в Театре "Школа современной пьесы".

Кто выступил режиссёром "Авиатора"?

Постановщик из Казахстана Артём Терехин. Он окончил Казахский национальный университет искусств (мастерская Юрия Коненкина) и Российскую академию театрального искусства (курс Олега Кудряшова), продолжил учёбу у Романа Виктюка. В 2010 году основал с друзьями "Театр на Яузе", работал музыкантом-артистом в театре "На Таганке" у Юрия Любимова, участвовал в проектах "Студии театрального искусства" Сергея Женовача. Спектакли Артёма Терехина выходили в красноярском ТЮЗе ("Калека с острова Инишмаан", "Географ глобус пропил" и др.), в красноярском театре "На крыше", новосибирском драматическом театре "Старый дом" ("Беруши" Олжаса Жанайдарова), Государственном академическом молодёжном театре "Глобус" ("Звёздный час по местному времени" и др.), в Новокузнецком драматическом театре ("Слуга двух господ"), пермском ТЮЗе ("Преступление и наказание"), "Тильзит-театре" ("Ревизор").

Терехин уже работал в краевом театре в сентябре 2021 года как участник творческой лаборатории по современным пьесам "На100ящее время". Барнаульские зрители тогда познакомились с его эскизом спектакля "Исход" по пьесе Полины Бородиной. В Театре Наций недавно состоялась премьера спектакля "Коралловый остров" в постановке режиссёра.

Кто сыграл в спектакле главные роли?

В творческой команде спектакля известные мастера сцены – петербуржская театральная художница Ника Велегжанинова (костюмы), сценограф Екатерина Угленко, балетмейстер Наталья Шурганова, Роман Тюряков (свет), композитор Евгения Терехина. Главные роли – Платонова и его возлюбленной Анастасии – исполнят Александр Рогозин, Константин Толочкин, Кристина Василенко и Екатерина Боярова. Доктора Гейгера сыграет заслуженный артист России Антон Кирков.