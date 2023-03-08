"Это наш Караченцов". Барнаульского актёра сравнивают с кумиром советского народа

Антон Кирков рассказал, как после восьмого класса пошёл учиться на артиста и почему не любит играть главные роли

08 марта 2023, 07:01, ИА Амител

Антон Кирков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

8 марта известный барнаульский актёр Антон Кирков отмечает юбилей – 50 лет. Он ведущий мастер сцены, заслуженный артист России, но говорит, что не ощущает этого. Смеётся: "Как был дураком, так и остался". Amic.ru и Дмитрий Негреев поговорили с Антоном Кирковым о его учителях, жизни в театральной семье, поступлении в ГИТИС и вере в судьбу. А также о воспитании детей, Владимире Золотаре и, конечно, о том, каково мужчине родиться в Международный женский день.

Кто такой Антон Кирков?

Антон Анатольевич Кирков родился 8 марта 1973 года в Барнауле в семье актёра драматического театра Анатолия Киркова и художника по свету Нины Кирковой. Сестра Елена Киркова – актриса Московского губернского театра. Супруга Киркова – актриса драмы Анастасия Южакова – сейчас дома с маленькими детьми. Бывшая супруга Лена Кегелева тоже актриса драмтеатра. Антон Кирков окончил Барнаульское музыкальное училище по специальности "актёр драматического театра" в 1992 году. В труппе краевого театра драмы работает с 2006 года. Играет в 20 спектаклях текущего репертуара, среди которых "Космос", "Интуиция", "Ревизор", "И разыгрались же кони в поле".

Дмитрий Негреев и Антон Кирков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru



"Пойду-ка попробую. Получилось"



– Антон, если мне не изменяет память, я первый раз вас увидел в 1992 году в Доме архитектора – там давали "Над пропастью во ржи" по Сэлинджеру. Ничего не путаю?

– Да, точно, это было. Режиссёр был Геннадий Васильевич Старков (актёр, режиссёр, преподаватель, в настоящее время – доцент Алтайского государственного института культуры, – прим. ред.), один из мастеров, которые меня учили. Изначально это был наш дипломный спектакль. Потом он превратился в полноценный спектакль. Мы играли его в Бийском драматическом театре, там он шёл в репертуаре. Я играл главную роль – Холдена Колфилда.

– Вы тогда были всего на два года старше своего героя, 19 лет.

– Да, скорее всего. Если я в 15 лет поступил, четыре года учился, да, 19 лет.

Я доучился до восьмого класса, и поступил на театральный курс в музучилище. Не имело смысла идти в девятый класс, потому что экзамены я плохо сдал. Да и как-то не особо хотелось, если честно.

– Родители решили, чтобы вы шли в театральный?

– Да нет. Родители никогда особенно не настаивали. Они, естественно, направляли меня: а не хотел бы ты, вот сейчас набирается, может быть, попробуешь… Нет, это моё решение было. Сказалось, конечно, что театральная семья, что я с детства в театре. И как-то на тот момент сложилось: пойду-ка попробую. Получилось.

Это был, я вам скажу, в некотором роде эксперимент. Это был первый театральный, именно актёрский курс на Алтае.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Интереснее, чем в школе сидеть"



– Интересно было учиться?

– Да как вам сказать… В 15 лет… Ну да, конечно же, интереснее, чем в школе сидеть. Да, было здорово.

– Что вам преподавали?

– Актёрское мастерство, пластику, танец, сценическую речь, немножко режиссуры, изобразительное искусство. Всё как в нормальном театральном училище.

– Кто, кроме Старкова, ещё вас учил?

– Виталий Иванович Шабалин (педагог, режиссёр, ученик Анатолия Эфроса, работал в Пензенском, Белгородском театрах драмы, был главным режиссёром барнаульского ТЮЗа, – прим. ред.).

Мы всем курсом поехали в Бийский драматический театр, проработали там сезон. Потом вернулись в Барнаул и долгое время прямо курсом работали, из театра в театр переходили именно курсом. Не всем, конечно, нас было шесть человек. Поработали в Маленьком музыкальном театре Эдуарда Дмитриевича Овчинникова, в кукольном театре. Потом судьба нас разъединила, я устроился в ТЮЗ, проработал там порядка десяти лет. И Владимир Золотарь позвал меня в краевой драматический театр.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– А почему у вас с ГИТИСом не задалось? Вы же туда вроде поступили?

– Да как сказать поступил… Когда работал в ТЮЗе, Сергей Красноперец (режиссёр, в 1999 году поставил в ТЮЗе "Моцарт и Сальери" и "Каменный гость" А.С. Пушкина, – прим. ред.) говорит: Антон, почему бы тебе не поехать и не поступить на заочное, допустим? Я поехал, прошёл несколько туров: первый – хорошо, второй – не очень, третий – совсем что-то не задалось. Ну, думаю, не поступил и не поступил. Ко мне подходят из вступительной комиссии: Антон, есть несколько платных мест, если вы захотите, найдёте деньги, то приезжайте, мы вас ждём. Я говорю: конечно, конечно. И довольный уехал обратно. Денег не нашлось, работа пошла, и я думаю: да и ладно, ну был в моей жизни такой опыт. В принципе, я не особо жалею.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Это очень хорошо, что твои близкие тебя понимают"



– А каково это, когда все домашние работают в театре? Можете описать?

– Да здорово! Понимаете, для меня это естественно.

– Вы здесь с какого возраста?

– Да практически с года. Я другого и не видел в жизни. Поэтому для меня это нормально. Отработал спектакль, домой приходишь, говоришь о том, как прошёл спектакль, что было, как можно было сделать. И это очень хорошо, мне так кажется, что твои близкие тебя понимают. Вы говорите, в принципе, на одном языке.

– А не надоедает с рождения до 50 лет – один сплошной театр?

– Если честно, нет. Я по-другому не представляю.

– Я где-то читал, что вы вместе с отцом играли в нескольких спектаклях. Это не сковывало?

– Знаете, поначалу, может быть, да, когда молодой был. А потом нет, даже интересно. Мы могли дома что-то придумать, как-то пробежать сцену, договориться, обсудить, он что-то подскажет, я что-то подскажу.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"О, в женский праздник, молодец, подарок маме!"



– В ваш юбилей в театре будет ваш вечер, для которого вы написали автобиографию. О чём будете рассказывать?

– Ну автобиографию я, конечно, не писал. Это будут какие-то случаи из театральной жизни, какие-то маленькие вехи, воспоминания. Вообще это подарок моих коллег мне на юбилей.

– Эти случаи что больше – маленькие трагедии или маленькие комедии?

–Мне кажется, что всё-таки в моей жизни больше маленьких комедий. Так хотелось бы, по крайней мере.

– Антон, а каково это – день рождения 8 марта?

– Мне, в принципе, ничего особенного. Если бы не этот женский праздник, который был придуман в начале ХХ века…

– Ну я поэтому и спрашиваю. В школе все девочек поздравляют, а у вас день рождения.

– Ну и что? Ну и девочки. День рождения дома мы отмечали. Я по этому поводу не чувствую какой-то своей исключительности и особенности. Понятно, что все всё время удивляются: о, в женский праздник, молодец, подарок маме! Я к этому привык.

Фото: Алтайский театр драмы

"Главную роль не всегда получается сделать цельной"



– О вас рассказывают, что вам ближе не главные роли, а маленькие. Почему?

– Да, это так. Эпизод можно весь разобрать, сделать от А до Я. Главную роль не всегда получается сделать цельной. Она длинная. Там надо тянуть какую-то одну большую линию, внутренний монолог. И это не всегда у меня получается. Не говорю, что у всех так. Моя психофизика больше настроена на какие-то короткие отрезки. В эпизоде можно досконально разобраться. Иногда в большой роли ты не успеваешь всё прокрутить – много информации, много всего, и она получается такая волнистая. У меня, по крайней мере.

"Я своеобразный артист, не всегда схватываю на лету"



– Кто вам больше всего запомнился из ушедших мастеров драмтеатра, может быть, сыграл роль в вашей актёрской судьбе?

– Конечно, Алексей Николаевич Самохвалов, Дементий Гаврилович Паротиков. Мне посчастливилось с ними играть. Это прямо, я скажу, другой уровень. Они учились ещё в те времена, когда было всё по-серьёзному. Сейчас, мне кажется, более легкомысленно всё. А там было прямо основательно, и ты прямо втягиваешься. Да даже сейчас, если работаешь с мэтрами в одном спектакле, ты как-то собираешься, что ли, подключаешься к ним. У них что-то имеется, чего я объяснить не могу.

– Вы упомянули Золотаря, и ваши коллеги до сих пор его вспоминают. Почему, как бы вы сформулировали?

– Как бы я сформулировал? Потому что Володя (Владимир Золотарь в 2002 – 2008 гг. был главным режиссёром Алтайского краевого драматического театра им. В.М. Шукшина. Его спектакль "Войцек" получил "Золотую маску", – прим. ред.) талантливый человек и делает хорошие спектакли. Они действительно классные. Вот поэтому, наверное, и вспоминают. Бывает, раз, прошёл спектакль и забылся. А Володины спектакли до сих пор вспоминаются. Вот и ответ.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– Говорят, что он как-то по-особому работал с труппой?

– Я когда пришёл сюда из Молодёжного театра, первый спектакль был "Чайка" Чехова. Роль мы разбирали до атомов, что ли (в "Чайке" Кирков исполнял роль Треплева, – прим. ред.), что персонаж делает практически по минутам. Не было такого: здесь это, это, это, тут он пошёл, тут задумался. Такого не было. Всё было чётко. Есть текст, который ты прочитал, а есть режиссёрский разбор – что чувствует персонаж, что у него было до этого, каким он вышел на эту сцену. Грубо говоря, там случилось убийство, и он уже выходит с другим: "Вас зовут".

И вот мы с Володей мою роль – я своеобразный артист, не всегда сразу всё понимаю и схватываю на лету – чётко разбирали. Это было очень здорово и интересно. Володя, он такой дотошный, доскональный и делает, повторюсь, шикарные спектакли.

– Отношения между актёром и режиссёром, они какие? Это партнёры? Или актёр для режиссёра – пластилин, из которого он лепит спектакль?

– А это по-разному бывает, это зависит от режиссёра. Золотарь был, наверное, по большей части скульптор. Партнёр и скульптор. Есть прямо конкретные скульпторы. Или даже мастер, фрезеровщик. Он прямо вытачивает детали, и ни шагу дальше.

"Вот я ему дам, а он опеку нажмёт, и всё"



– У вас есть любимые места в театре?

– Конечно, есть, это сцена. (Смеётся). Какое ещё может быть любимое место в театре? Курилка? Нет, конечно.

– Вы сейчас курите?

– Курю немножечко.

– Я читал в интервью, что вы в шесть лет закурили.

– Да, в первом классе баловались, где-то на лестничной площадке около подвала курили.

– Помните что?

– Бычки, конечно, что же ещё. Тогда кто бы продал? Стоим курим, я смотрю у друзей глаза так… Чувствую, меня кто-то по плечу. Поворачиваюсь – батя стоит: "Пойдём". Хорошо получил, бросил сразу курить лет на десять, наверно. Был такой случай. Да меня батя частенько так, но по делу, естественно. В те времена, я помню, всех ремешком учили, это было нормально. Это сейчас – домашнее насилие, опека. Тогда это было нормально. Но это же не зверство было, понятное дело.

– А дети подрастут, у вас рука поднимется?

– Да нет, наверное. Да и нельзя. У меня он уже с телефоном, полтора года которому. Я не могу разобраться с телефоном, а он уже что-то тык-тык, музыку включает. Да что же такое! Вот я ему дам, а он опеку нажмёт, и всё.

"Груз пятидесятилетия на меня так особо-то не давит"



– Есть роли, которые вы мечтали бы сыграть?

– Нет, я думаю, что таких нет ролей. Считается, что сыграть Гамлета каждый актёр мечтает. Я думаю, что не каждый мечтает сыграть Гамлета. Есть какой-то образ, который хотелось бы воплотить на сцене, а чтобы какую-то роль я мечтал – нет. Сейчас роли, которые приходят, достаточно интересные. Суть не в том, чтобы сыграть именно эту роль, а в том, как сделать, чтобы было полно, объёмно.

Так что вот такой я, нет у меня мечты особенной.

– Вы уже подводили итоги своего десятилетия – что сделали, что не сделали?

– Я склоняюсь к тому, что всему своё время. Вот как идёт… Не то что на самотёк пустил и всё. А вот как оно по мере поступления идёт, идёт… Я думаю, что это так должно. Я всё-таки верю в судьбу, в провидение какое-то. Думаю, ну это, значит, так надо. Ты от судьбы не убежишь. Думаешь, а вот если бы тогда, могло бы быть всё иначе, я бы поступил тогда в ГИТИС, я бы был сейчас в Москве. И всё было бы по-другому. Да, скорее всего, было бы по-другому. Но получилось так, как идёт. Значит, так было нужно.

Так что, пятьдесят, чего-то не успел… Не знаю. У меня дети есть.

– Возраст чувствуете?

– У меня такое впечатление, что всё было вчера ещё. То есть я не ощущаю, что я маститый заслуженный артист России. Чувствую, конечно, что чего-то уже не могу, не могу кувыркаться, делать сальто назад, грубо говоря. Понятное дело, что ты ощущаешь возраст, что всё меняется. А внутренне, мне кажется, как был дураком, так и остался. (Смеётся.) Поэтому груз 50-летия на меня так особо-то не давит.

"Открытый актёр глубокого плана"



В конце интервью мы зашли с Антоном в костюмерный цех.

– Ему легко шить? Он не вредный? – спрашиваю у портных.

– Очень легко, – отвечают. – Он не вредный, добрый, милый человек. Замечательный актёр. Главное, его поймать. Ему очень приятно шить, на нём всё хорошо смотрится, у него стандартная фигура.

Елена, портниха, добавляет:

– Наш Кирков очень скромный товарищ, а простой зритель его, знаете, сравнивает с Николаем Караченцовым. Это не шутки. Это не только моё мнение. Харизма похожа очень. Мы, например, называем: это наш Караченцов. Ему такие роли доступны, он в них растворяется. Это очень открытый актёр глубокого плана.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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