Австрийский экономист оценил распространение санкций на лекарства

По его словам, подобный шаг позволил бы усилить давление на Кремль

23 апреля 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Австрийский экономист Габриэль Фельбермайр заявил о том, что запрет на поставки в Россию товаров первой необходимости и лекарств усилил бы давление на Кремль. Его слова передаёт РИА Новости со ссылкой на Der Spiegel.

"Можно, конечно, утверждать, исходя из гуманитарных соображений, что такое исключение для медицинских устройств правильно. Но политическое давление на Кремль было бы иным, если бы российским гражданам действительно не хватало товаров первой необходимости в быту, а не только французского шампанского", – заявил Фельбермайр.

Он добавил, что за время действия санкций российские власти научились существовать в текущих условиях и вводить новые ограничения.

Ранее сообщалось, что голландский пивоваренный концерн Heineken нашёл покупателя на свой бизнес в России.

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