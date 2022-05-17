Алтайский край занимает второе место по количеству «Москвичей» в России

Алтайский край занимает второе место в России по количеству автомобилей марки «Москвич». Об этом сообщает «Автостат».

Завод, который производил эти машины, закрылся окончательно ещё в 2021 году, но «Москвичи» до сих пор ездят по улицам российских населённых пунктов.

Больше всего этих автомобилей в Москве — 15,6 тысячи, а на втором месте расположился Алтайский край — 12,9 тысячи.

В остальных субъектах страны по состоянию на 1 января 2022 года было меньше 10 тысяч «Москвичей», но при этом отмечается, что хотя бы по одному автомобилю этой марки есть в каждом регионе страны.

Кроме того, сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы возродить производство «Москвичей», но, скорее всего, они совсем не будут похожи на автомобили из прошлого.

Ранее сообщалось, что концерн Lada сможет производить автомобиль Duster под своим брендом после ухода французского концерна Renault из России.