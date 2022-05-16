«АвтоВАЗ» сможет выпускать Renault Duster

«АвтоВАЗ» после ухода из России Renault сможет выпускать кроссовер Duster под брендом Lada. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на два источника в Минпромторге РФ.

По словам одного из них, речь идет о выпуске кроссовера второго поколения — его производили на заводе Renault в Москве, который сейчас переходит в собственность властей города. У «АвтоВАЗа» есть лицензия на производство этой модели, знает собеседник. Наименование модели под брендом Lada ему неизвестно.

При этом исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов не исключил, что «АвтоВАЗ», выпуская кроссовер под брендом Lada, может дать модели название Niva, поскольку в планах компании до спецоперации было обновление этой машины.

Напомним, что 16 мая стало известно, что российские активы группы Renault, включая долю французского концерна в АвтоВАЗе, перешли в государственную собственность. Так, 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность подведомственного ФГУП «НАМИ», а оставшаяся часть ценных бумаг концерна останется у «Ростеха».

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Экономика Российские активы Renault перешли в государственную собственность

При этом решение не бесповоротное — соглашение предусматривает, что Renault сможет выкупить свою долю в АвтоВАЗе в течение шести лет.