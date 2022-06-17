Автобус № 76 в Барнауле будет ходить по изменённому маршруту

В Барнауле с 1 июля изменится маршрут следования автобуса № 76, сообщили в мэрии.

«Он будет идти до спорткомплекса „Темп“ с заездом на улицы Сергея Ускова, Взлётную, Северный Власихинский проезд», — говорится в пресс-релизе.

Изменённый маршрут обеспечит транспортную доступность для жителей микрорайонов: на сегодня по Северному Власихинскому проезду общественный транспорт не ходит.

Также власти утвердили изменённую схему движения автобусного маршрута № 1. С 23 марта в тестовом режиме он следовал по улице Солнечная Поляна, далее по Взлётной, Сергея Ускова и Балтийской.

Ранее сообщалось, что в Барнауле с 20 июня по 30 сентября перекроют движение на шести участках дорог из-за строительства систем водоотведения.