Автобус № 76 в Барнауле будет ходить по изменённому маршруту
Также власти утвердили изменённую схему движения автобусного маршрута № 1
В Барнауле с 1 июля изменится маршрут следования автобуса № 76, сообщили в мэрии.
«Он будет идти до спорткомплекса „Темп“ с заездом на улицы Сергея Ускова, Взлётную, Северный Власихинский проезд», — говорится в пресс-релизе.
Изменённый маршрут обеспечит транспортную доступность для жителей микрорайонов: на сегодня по Северному Власихинскому проезду общественный транспорт не ходит.
Также власти утвердили изменённую схему движения автобусного маршрута № 1. С 23 марта в тестовом режиме он следовал по улице Солнечная Поляна, далее по Взлётной, Сергея Ускова и Балтийской.
Ранее сообщалось, что в Барнауле с 20 июня по 30 сентября перекроют движение на шести участках дорог из-за строительства систем водоотведения.