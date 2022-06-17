Шесть участков дорог закроют в Барнауле до конца сентября

Мера связана со строительством сетей водоотведения

17 июня 2022, 10:15, Никита Черников

В Барнауле с 20 июня по 30 сентября перекроют движение на шести участках дорог из-за строительства систем водоотведения, сообщили в мэрии.

Для проезда будут закрыты:

  • • улица 42-й Краснознамённой Бригады — от дома № 34 до дома № 105;

  • • проезд Салаирский — от ул. Транзитной до здания № 62 по проезду Салаирскому;

  • • проезды 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Кооперативные — от ул. 42-й Краснознамённой Бригады до ул. Транзитной.

Ранее сообщалось, какие дороги в Барнауле перекроют летом 2022 года.

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