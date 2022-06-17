Шесть участков дорог закроют в Барнауле до конца сентября
Мера связана со строительством сетей водоотведения
17 июня 2022, 10:15, Никита Черников
В Барнауле с 20 июня по 30 сентября перекроют движение на шести участках дорог из-за строительства систем водоотведения, сообщили в мэрии.
Для проезда будут закрыты:
• улица 42-й Краснознамённой Бригады — от дома № 34 до дома № 105;
• проезд Салаирский — от ул. Транзитной до здания № 62 по проезду Салаирскому;
• проезды 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Кооперативные — от ул. 42-й Краснознамённой Бригады до ул. Транзитной.
Ранее сообщалось, какие дороги в Барнауле перекроют летом 2022 года.
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