Барнаул ждут большие пробки зимой. Эксперт назвал несколько причин

Барнаул зимой может столкнуться с огромным количеством пробок, если дорожные службы не будут быстро и хорошо чистить дороги, а водители не начнут уважать друг друга. Об этом рассказал amic.ru генеральный директор ООО «Страховой аварком» Владимир Паршуков.

Эксперт напомнил, что зимой сузится ширина проезжей части примерно на 0,4 метра с каждой стороны от обочины. Поэтому пропускная способность станет ещё ниже.

Кроме того, как показала практика, из-за камер пробок стало только больше. К примеру, можно посмотреть, сколько машин проезжают на зелёный свет светофора через перекрёсток с камерой и там, где её нет.

«Только зелёный заморгал, люди начинают резко давить на тормоз и встают колом. Водитель автомобиля, который двигается следом, думает, что предыдущая машина проедет, и он либо остановится, либо проскочит за ним. А в итоге получается ДТП. В такой ситуации на сухой дороге ещё можно успеть затормозить. В гололёд это сделать куда сложнее», — отметил Паршуков.

Не стоит забывать и о культуре вождения, поскольку неуважение на дорогах — главная причина пробок. Много аварий происходит при перестраивании авто из одного ряда в другой.

Часто водители останавливаются за 25-30 метров до предыдущей машины, хотя могли бы войти ещё два-три автомобиля, но водитель держит расстояние. И это тоже приводит к пробкам.

«Если мы не научимся культуре вождения, эта зима для нас станет очень сложной», — подчеркнул Паршуков.

Полный текст о пробках на дорогах и новых маршрутах, позволяющих объехать заторы, читайте в нашем материале «Можно ли объехать пробки в Барнауле и правда ли, что камеры фотофиксации нарушений осложняют ситуацию».