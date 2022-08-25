Барнаульские дорожники обложили асфальтом припаркованный у дома автомобиль

Барнаульские дорожники положили асфальт вокруг припаркованного автомобиля во дворе дома № 45 по улице Балтийской, сообщает «Толк» со ссылкой на местного жителя.

Горожанин обратился в ГИБДД, однако там не увидели достаточных обстоятельств для эвакуации транспортного средства. По его словам, оно стоит на этом парковочном месте ещё с января.

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Авто Барнаульские власти прокомментировали десятиминутный «красный светофор» на пересечении Калинина и Профинтерна

Напомним, жители Барнаула в социальных сетях жалуются на то, что красный свет на светофорах на улице Профинтерна в месте её пересечения с проспектом Калинина горит около 10 минут. В профильном комитете городской администрации amic.ru отмечают, что это вынужденная мера, так светофор работает не всё время.