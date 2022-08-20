Барнаульские власти прокомментировали десятиминутный «красный светофор» на пересечении Калинина и Профинтерна

Жители Барнаула в социальных сетях жалуются на то, что красный свет на светофорах на улице Профинтерна в месте её пересечения с проспектом Калинина горит около 10 минут. В профильном комитете городской администрации amic.ru отмечают, что это вынужденная мера, так светофор работает не всё время.

Чем недовольны барнаульцы?

Запрещающий сигнал светофора около 10 минут видят автомобилисты и пешеходы, которые двигаются в сторону пр. Калинина со стороны ул. Профинтерна. «Зелёный» им включают всего на 30 секунд, жалуются барнаульцы в соцсетях.

«Перейти проспект невозможно, приходится стоять в авто или под палящим солнцем или проливным дождём по 10 минут, дожидаться „манны небесной“ в виде зелёного сигнала», — пишут барнаульцы.

Недовольные граждане отмечают, что из-за долгого простоя на «красном» ул. Профинтерна превращается в «сплошную пробку до пр. Комсомольского, в то время как по пр. Калинина проходит единичный транспорт.

Побывав на перекрёстке утром 19 августа, корреспонденты amic.ru увидели стандартную работу светофора: красный сигнал горел около минуты, затем люди могли перейти дорогу на зелёный за 40-50 секунд.

Что говорят власти?

В комитете барнаульской мэрии по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи рассказали amic.ru, что красный свет на 10 минут на перекрёстке периодически включают. Происходит это кратковременно в часы пик, когда на пр. Калинина складывается наиболее сложная дорожная ситуация.

«ГИБДД в ручном режиме через диспетчера горсвета осуществляет регулировку светофоров на пр. Калинина. Когда пропускная способность Калинина не может справляться (в вечерний час пик или в дневной), ГИБДД включает так называемую „зелёную улицу“, „продувку“ Калинина. Соответственно, с примыкающих улиц „красный“ горит намного дольше, чем в обычный режиме. Это кратковременно делается, потом всё возвращается на стандартный режим работы», — сообщили в администрации Барнаула.

Кроме того, в комитете по дорожному хозяйству администрации Барнаула отметили, что прорабатывают с ГИБДД возможность уменьшения длительности зелёного сигнала на пр. Калинина «для обеспечения безопасности движения».

Напомним, что барнаульские водители недавно придумали новую схему объезда пробок по пути в центр города в час пик. В районе пересечения проспекта Строителей и Павловского тракта они выезжают со второй Строительной улицы на проспект Строителей, пересекая два потока сразу. При этом барнаульская ГИБДД отмечает, что делать это запрещено, и новая схема незаконна. За это предусмотрен штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей.

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