Барнаульские водители придумали новую незаконную схему объезда пробок в час пик

Барнаульские водители, которые едут в центр города в час пик, теперь пользуются новой схемой объезда пробок. В районе пересечения проспекта Строителей и Павловского тракта они выезжают со второй Строительной улицы на проспект Строителей, пересекая два потока сразу.

В барнаульском ГИБДД отметили, что поворачивать со второй Строительной улицы налево запрещено, там можно ехать только направо. Поэтому новая схема объезда пробок незаконна, говорят инспекторы.

«Там знак движения только направо, так было и есть сейчас. Водители едут по частному сектору, пытаются сократить себе путь во время пробок и нарушают правила. За это полагается штраф от тысячи до полутора тысяч рублей по статье 12.6. части 2 КоАП РФ», — отметили в барнаульском ГИБДД.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что инспекторы регулярно дежурят у путепровода на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей, в том числе во время часов пик. Если они фиксируют нарушение, то штрафуют выехавших со второй Строительной улицы на проспект Строителей водителей.

Что касается жителей Барнаула, то они ситуаций возмущены и говорят, что из-за нарушителей на участке у путепровода «становится страшно ехать по дороге». По их словам, водители едут на вторую Строительную с улиц Антона Петрова, Юрина и других.

Напомним, что до 31 августа в Барнауле будет перекрыто движение на улице Партизанской от здания № 153 до здания № 147. Кроме того, до утра 22 сентября в Барнауле перекроют движение по всей ширине нечётной стороны улицы Малахова в районе пересечения с малой проезжей частью проспекта Космонавтов.

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