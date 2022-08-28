Чуйский тракт расширят до четырёх полос на границе Алтайского края и Новосибирской области

Участок Чуйского тракта у границы Новосибирской области с Алтайским краем собираются расширить с двух до четырёх полос, пишет НГС.

Аукцион по разработке проекта капремонта участка трассы в 33,3 километра объявило ФКУ «Сибуправтодор». Стоимость проектирования — 74,9 млн рублей.

Заявки на участие в торгах принимают до 14 сентября, а сами работы пройдут с 14 октября 2022 года по 14 июля 2024-го. За это время подрядчик должен выполнить инженерно-экологические и гидрологические испытания, обследовать дорожное полотно, зафиксировать дефекты и подготовить документацию для ремонта.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Алтайском крае обновят более 800 километров дорог. Из них порядка 500 километров — в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».