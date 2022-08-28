Чуйский тракт расширят до четырёх полос на границе Алтайского края и Новосибирской области

Соответствующий проект будут разрабатывать до 2024 года

28 августа 2022, 13:45, Никита Черников

Участок Чуйского тракта у границы Новосибирской области с Алтайским краем собираются расширить с двух до четырёх полос, пишет НГС.

Аукцион по разработке проекта капремонта участка трассы в 33,3 километра объявило ФКУ «Сибуправтодор». Стоимость проектирования — 74,9 млн рублей.

Заявки на участие в торгах принимают до 14 сентября, а сами работы пройдут с 14 октября 2022 года по 14 июля 2024-го. За это время подрядчик должен выполнить инженерно-экологические и гидрологические испытания, обследовать дорожное полотно, зафиксировать дефекты и подготовить документацию для ремонта.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Алтайском крае обновят более 800 километров дорог. Из них порядка 500 километров — в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Четырехполосный Чуйский тракт. Как одна из самых красивых дорог мира становится самой удобной

Четырехполосный Чуйский тракт. Как одна из самых красивых дорог мира становится самой удобной

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