Ещё одну трассу перекрыли в Алтайском крае из-за метели

В Алтайском крае 13 декабря перекрыли трассу К-19 от села Краснощёково до Курьи для автобусов и грузовиков. Причиной в региональном МЧС назвали отсутствие видимости и низовую метель.

Таким образом, на момент публикации заметки в крае остаются перекрытыми уже три участка трасс. Ранее проезд для этого же транспорта ограничили на следующих участках:

• К-03 — Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (от Змеиногорска до села Варшава);

• К-09 — Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан (от границы с Поспелихинским районом до границы с Республикой Казахстан).

Жителям региона настоятельно рекомендуют отказаться от поездок за пределы населённых пунктов и призывают к осторожности на дорогах, соблюдению скоростного режима и дистанции.