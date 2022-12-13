Проезд для автобусов и грузовиков закрыли на двух алтайских трассах из-за метели
Водителей призвали не выезжать за пределы своих населённых пунктов
В Алтайском крае 13 декабря закрыли два участка дорог для автобусов и грузоперевозящего транспорта, сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.
Из-за плохой видимости и низовой метели проезд ограничили по следующим трассам:
• К-03 — Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (от Змеиногорска до села Варшава);
• К-09 — Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан (от границы с Поспелихинским районом до границы с Республикой Казахстан).
Жителям региона настоятельно рекомендуют отказаться от поездок за пределы населённых пунктов и призывают к осторожности на дорогах, соблюдению скоростного режима и дистанции.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил муниципалитетам заранее подготовиться к возможным буранам и заносам.