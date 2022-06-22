Левый поворот запретят на трех перекрестках в Барнауле

На трёх перекрёстках в Барнауле с 14 июля запретят левый поворот, сообщили в мэрии.

Мера будет действовать на пересечениях следующих улиц:

ул. Антона Петрова — ул. 42-й Краснознаменной Бригады; ул. Балтийская — ул. Лазурная; Павловский тракт — ул. Фурманова при движении от ул. Новороссийской.

Первые два перекрёстка из этого списка по результатам аварийности за 2021-2022 годы признаны местами концентрации ДТП: большинство аварий здесь связано с левоповоротным манёвром.

Что касается пересечения Павловского тракта с ул. Фурманова, то здесь запрет левого поворота введут для безопасности и для улучшения движения на время реконструкции моста по проспекту Ленина.

«Водители, которым необходимо попасть в место, расположенное слева от главной дороги, должны будут повернуть направо на второстепенную улицу, развернуться в наиболее подходящем месте и продолжить движение прямо. Ещё один вариант — изначально выбрать соответствующий маршрут с учётом изменения движения на указанных перекрёстках», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 20 июня в Барнауле перекрыли шесть участков дорог до конца сентября.