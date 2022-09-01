На Алтае из-за военных колонн перекроют трассу 1 сентября

1 сентября в Алтайском крае перекроют участок трассы из-за движения военных колонн, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ограничение будет действовать с 21:05 до 23:25 на дороге Контошино — Чуйский тракт — Полковниково.

Всех участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке, а также заранее планировать маршрут с учётом ограничений.

Ранее amic.ru рассказал, какие дороги перекроют в Барнауле в День города.