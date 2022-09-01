На Алтае из-за военных колонн перекроют трассу 1 сентября
Ограничение продлится почти три часа
1 сентября 2022, 10:35, Никита Черников
1 сентября в Алтайском крае перекроют участок трассы из-за движения военных колонн, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Ограничение будет действовать с 21:05 до 23:25 на дороге Контошино — Чуйский тракт — Полковниково.
Всех участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке, а также заранее планировать маршрут с учётом ограничений.
Ранее amic.ru рассказал, какие дороги перекроют в Барнауле в День города.
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