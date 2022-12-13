На Алтае вежливым водителям и пешеходам ГИБДД будет дарить билеты на хоккей и баскетбол

Госавтоинспекция Алтайского края с 14 декабря запускает профилактическое мероприятие «Марафон вежливости», во время которого сотрудники ГИБДД будут поощрять законопослушных водителей и пешеходов за соблюдение ПДД.

Акция направлена на снижение аварийности, повышение у участников дорожного движения правового сознания и культуры поведения в области безопасности дорожного движения, а также популяризации здорового образа жизни и занятия спортом.

«В качестве поощрения предусмотрены билеты на баскетбольные и хоккейные матчи команд БК „Барнаул“ и ХК „Динамо-Алтай“, абонементы в плавательный бассейн „Обь“ и спортивный комплекс „Первый“, а также другие призы», — рассказали в ведомстве.