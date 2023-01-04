На Алтае закрыли несколько дорог из-за сложных погодных условий

Движение ограничили 4 января с 18:00

04 января 2023, 20:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае временно ограничили движение для всех видов автотранспорта по региональным дорогам, сообщает Алтайавтодор.

«Движение ограничили 4 января с 18:00», — отметили в учреждении.

Закрыли несколько участков на трёх дорогах:

К-09 Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан (от Поспелихи до границы с Республикой Казахстан, протяженность - 169 км);

К-03 Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска, протяженность - 71 км);

К-26 а/д А322 — Горняк — Староалейское (на всём протяжении - 68 км).

Ранее водителям рекомендовали перед дальней поездкой уточнять погодные условия и запасаться тёплыми вещами, а лучше отказаться на время от переездов между населёнными пунктами.