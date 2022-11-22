На двух перекрестках улицы Шумакова в Барнауле отключат светофоры
На участках будут ремонтировать электросети
22 ноября 2022, 14:35, Никита Черников
В Барнауле на пересечениях улицы Шумакова с Взлётной и Балтийской 23 ноября 09:00 до 12:00 отключат светофоры.
Как сообщили в мэрии, причина временных неудобств — плановый ремонт электросетей.
«Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД», — добавили в администрации.
Ранее в Барнауле до конца года закрыли дорожный участок по переулку Циолковского.
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