На двух перекрестках улицы Шумакова в Барнауле отключат светофоры

На участках будут ремонтировать электросети

22 ноября 2022, 14:35, Никита Черников

В Барнауле на пересечениях улицы Шумакова с Взлётной и Балтийской 23 ноября 09:00 до 12:00 отключат светофоры.

Как сообщили в мэрии, причина временных неудобств — плановый ремонт электросетей.

«Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД», — добавили в администрации.

Ранее в Барнауле до конца года закрыли дорожный участок по переулку Циолковского.

Схема движения транспорта изменится на пересечении проспектов Строителей и Социалистического в Барнауле

Схема движения транспорта изменится на пересечении проспектов Строителей и Социалистического в Барнауле

Комментарии
    Новости партнеров