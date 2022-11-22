На двух перекрестках улицы Шумакова в Барнауле отключат светофоры

В Барнауле на пересечениях улицы Шумакова с Взлётной и Балтийской 23 ноября 09:00 до 12:00 отключат светофоры.

Как сообщили в мэрии, причина временных неудобств — плановый ремонт электросетей.

«Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД», — добавили в администрации.

Ранее в Барнауле до конца года закрыли дорожный участок по переулку Циолковского.