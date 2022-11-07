В Барнауле до конца года закрывают дорожный участок по переулку Циолковского

В Барнауле закрывают движение автотранспорта по всей ширине проезжей части переулка Циолковского от улицы Партизанской до улицы Пролетарской, сообщили в мэрии.

Ограничение будет действовать с 7 ноября по 30 декабря из-за строительства теплотрассы.

Ранее власти Барнаула объявили, что с 1 декабря планируют запретить левый поворот с проспекта Строителей к площади Победы и вокзальным площадям, а также перенести левый поворот на улицу Профинтерна.