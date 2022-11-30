На парковке барнаульского ТЦ запретят ночную стоянку из-за любителей дрифта

В Барнауле на парковке торгового центра Dommer по Павловскому тракту, 166, запретят ночную стоянку.

Как сообщили в мэрии, соответствующие дорожные знаки там установят в пятницу, 2 декабря. Мера будет действовать с 22:00 до 06:00.

Запрет вводят, чтобы ограничить на площадке заезды любителей дрифта.

Ранее на Алтае придумали, как бороться с водителями-дрифтерами в общественных местах.