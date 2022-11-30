На парковке барнаульского ТЦ запретят ночную стоянку из-за любителей дрифта
Знаки установят 2 декабря
30 ноября 2022, 10:30, Никита Черников
В Барнауле на парковке торгового центра Dommer по Павловскому тракту, 166, запретят ночную стоянку.
Как сообщили в мэрии, соответствующие дорожные знаки там установят в пятницу, 2 декабря. Мера будет действовать с 22:00 до 06:00.
Запрет вводят, чтобы ограничить на площадке заезды любителей дрифта.
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