Пробки в Барнауле достигли 7 баллов утром 7 ноября

Труднее всего водителям приходится на проспектах Строителей, Калинина, Павловском тракте и улице Власихинской

7 ноября 2022, 09:00, Никита Черников

Пробки в Барнауле утром 7 ноября достигли 7 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Затруднения наблюдаются на проспекте Строителей, Павловском тракте, улицах Советской армии, Власихинской и Кутузова. Также водители стоят на проспекте Калинина и участках улиц Северо-Западной, Цеховой и Профинтерна.

Небольшие заторы зафиксированы и на других участках.

Фото: «Яндекс.Карты»

Ранее власти Барнаула объявили, что с 1 декабря планируют запретить левый поворот с проспекта Строителей к площади Победы и вокзальным площадям, а также перенести левый поворот на улицу Профинтерна.

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