Этим летом в Барнауле перекроют несколько дорог из-за ремонта теплосетей

Этим летом в Барнауле перекроют несколько участков дорог из-за ремонта теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Проезд закроют на следующих улицах:

улица Сизова (от Воровского, 163 до Сизова, 10а) — с 17 до 24 июня;

проезд Станочный (от дома № 5 до дома № 10) — с 22 июня до 7 июля;

улица Аэродромная (от Литейной, 12 до Аэродромной, 81) — с 8 до 23 июля;

улица Модельная (от Рощинской до Модельной, 10) — с 23 июля до 7 августа;

проезд Курганский (от Рощинской до Гущина) — с 7 до 23 августа.

Новости

Общество Как строят второе разворотное кольцо для трамваев на проспекте Ленина в Барнауле. Фоторепортаж

Напомним, что сегодня в Барнауле дорожники приступили к строительству второго разворотного трамвайного кольца — его возводят у бывшего Дома быта. Рабочие демонтируют старые трамвайные пути, а также готовят место для укладки новых. Фотокорреспондент amic.ru побывала на месте работ и запечатлела, как они проходят.