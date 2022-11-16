Сколько стоит проезд в других столицах сибирских регионов и в каких из них есть МУП

В 2022 году барнаульские перевозчики снова просят власти повысить цены на проезд. По их словам, стоимость билета должна быть не 28 рублей, как сейчас, а 30-32 рубля. Власти, кажется, с предпринимателями согласны и готовы рассмотреть вопрос повышения цен. В связи с этим amic.ru решил сравнить стоимость проезда в общественном транспорте в Барнауле и в столицах других сибирских регионов.

Барнаул

В Барнауле проезд с 1 декабря 2021 года стоит 28 рублей в автобусах, маршрутках, троллейбусах и трамваях. Электротранспорт относится к МУП «Горэлектротранс», однако автобусами и маршрутками «заведуют» частные перевозчики.

Осенью 2022 года они попросили поднять цены на проезд в краевой столице до 30-32 рублей. В ноябре мэр Барнаула Вячеслав Франк обсудил с предпринимателями текущую ситуацию и поручил профильному комитету мэрии провести расчёты и рассмотреть вопрос о пересмотре цен на проезд. О том, в чём причины этого повышения, можно прочитать здесь.

Горно-Алтайск

В Горно-Алтайске последнее повышение цены на проезд в автобусах и маршрутках на два рубля произошло совсем недавно — 28 октября 2022 года. Сейчас проезд стоит 22 рубля по городским маршрутам и 24 рубля — по пригородным. Транспортного МУП в городе нет, есть лишь частные перевозчики.

Иркутск

В Иркутске в этом году также произошло повышение цен на проезд, несмотря на то, что в городе есть транспортные МУП (автобусными перевозками занимается МУП «Иркутскавтотранс», а электротранспортом «заведует» МУП «Иркутскгортранс»). В июле с 15 до 25 рублей подняли цены на проезд в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях. В частных автобусах стоимость билета выросла до 30 рублей днём и 35 рублей — после 20:00.

Общественный транспорт в Барнауле / Фото: amic.ru

Кемерово

В Кемерово новые тарифы введены с 15 января 2022 года. Сейчас проезд стоит 25 рублей при оплате по карте и 30 рублей — наличными. Такие цены установлены в автобусах и маршрутках. До этого в автобусе можно было проехать за 20 рублей, а на маршрутке — за 22 рубля. Единого МУП в Кемерово нет, но 19 из 29 пассажирских предприятий являются государственными и финансируются из областного бюджета. Как и везде, в Кемерово существуют льготы для школьников, студентов и пенсионеров.

Красноярск

В Красноярске последнее повышение цен на проезд было тоже зимой, тариф вырос с 26 до 32 рублей с 1 февраля 2022 года. Проехать в трамваях и троллейбусах стоит чуть меньше — 28 рублей. МУП здесь, как и в Барнауле нет, пассажиров возят частники.

Новосибирск

В этом году в Новосибирске ещё не было повышения цен. Последний раз это случилось 15 декабря 2021 года. Сейчас проезд в трамвае и троллейбусе стоит 25 рублей, а в автобусе — 26 рублей. Поездка в метро стоит 27 рублей. При этом мэрия этой осенью уже рассматривала вопрос повышения цен на проезд в общественном транспорте до 30 рублей. Telegram-канал «Зона 54» пишет, что это может произойти до конца года. В городе есть основной муниципальный перевозчик — МКП «Горэлектротранспорт», несколько предприятий пассажирского транспорта имеют муниципальный статус. В их числе МУП «Пассажиртрансснаб», «Новосибгортранс», Пассажирское автотранспортное предприятие № 5.

Омск

А вот в Омске цены на проезд в этом году не то что не подняли, а даже снизили для держателей карт «Мир». Здесь с 1 сентября до конца года платят 18 рублей, по «Единой карте омича» проезд стоит 16 рублей. В маршрутке стоимость проезда по карте «Мир» — 23 и 21 рубль соответственно.

Однако базовые тарифы остаются прежними. По карте в муниципальном транспорте проезд стоит 25 рублей, а при оплате наличными — 30 рублей. В городе работают транспортные МУП «Электрический транспорт» (отвечает за трамваи и троллейбусы), Пассажирское автотранспортное предприятие № 2 и Пассажирское предприятие № 8 (отвечают за автобусы), городской бюджет компенсирует им разницу между экономически обоснованными тарифами и фактическими сборами.

Общественный транспорт в Барнауле / Фото: amic.ru

Томск

Стоимость проезда в Томске подорожала с 1 января 2022 года. Максимальный тариф в автобусах, трамваях и троллейбусах вырос. До 21:00 проехать в транспорте можно за 24 рубля (в 2021 было 23 рубля), а после 21:00 придётся заплатить 30 рублей (в 2021 году было 25 рублей). Для женщин 55 лет и старше, а также мужчин 60 лет и старше проезд будет стоить 21 рубль, а в электротранспорте — 19 рублей. В городе работает МУП «Трамвайно-транспортное управление», оно осуществляет перевозки по трамвайным и троллейбусным маршрутам, автобусами «заведуют» частники.

Кызыл

В столице Тувы Кызыле (в границах города и посёлка Каа-Хем) стоимость проезда в автобусах с 3 февраля выросла с 20 до 23 рублей. Там работает МУП «Кызылгортранс», которое отвечает за перевозки. Также в городе есть частный предприниматель, работающий на межмуниципальном маршруте Кызыл — Сукпак. МУП и частник просили повысить цены до 25 и 30 рублей соответственно, но правительство Тувы на это не пошло.

Абакан

Дольше всего цена на проезд в автобусах не меняется в столице Хакасии Абакане. С 2020 года на нерегулируемых маршрутах можно проехать за 24 рубля, а на регулируемых — за 18 рублей. Автобусы и маршрутки ни к какому МУП в Абакане не относятся.

В Абакане ходят и троллейбусы. Стоимость проезда в них — 19 рублей. При этом МУП «Троллейбусное управление» пытается добиться от властей повышения цены до 20 рублей. Несмотря на это, в январе 2022 года городские власти даже снижали тариф в троллейбусах с 18 до 17 рублей. Однако МУП удалось всё переиграть в суде, и летом 2022 года повысить стоимость до 19 рублей за поездку и одно место багажа.

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