«В условиях выживания». Почему перевозчики снова хотят поднять цены на проезд в транспорте Барнаула?

Перевозчики Барнаула снова поднимают вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. С прошлого изменения тарифа прошёл всего год, но предприниматели говорят, что экономическая ситуация значительно ухудшилась и без пересмотра цен предприятия будут вынуждены закрыться. В таком случае возить людей будет некому. Amic.ru поговорил с бизнесменами и выяснил, что происходит, почему перевозчики хотят поднять цены и как сильно может вырасти стоимость билета.

«Мы живём не в лесу»

Повышение цен на проезд — вопрос не политический, а исключительно экономический, рассказывает amic.ru предприниматель Антон Еньшин (работает на маршрутах № 6, 41 и 78). Ведь стоимость запчастей, масел и колёс в магазинах с февраля растёт. В итоге перевозчики стали тратить гораздо больше денег, а получают они те же суммы, что и раньше. В условиях капиталистической экономики без повышения цен никуда, говорит Еньшин, ведь предприниматели не смогут оказывать услуги и «просто встанут». Ещё с лета они находятся в условиях выживания, отмечает бизнесмен.

«Мы живём не в лесу, все объективные причины на нас сказываются. Все комплектующие продаются по законам частного рынка. Рынок устанавливает цены, а государство не контролирует эти процессы. Почему-то цены на проезд мы контролируем, а остальные вещи нет: колёса, масла, запчасти, логистика — всё это дорожает. Мы в плане цен, как бюджетники, но по факту у нас частный бизнес. Он подразумевает регулирование цен согласно экономическим обстоятельствам. Нам-то как быть?» — объяснил Еньшин.

Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru

Цена на проезд в общественном транспорте сейчас находится на уровне ноября 2021 года (в декабре 2021-го произошло последнее повышение стоимости проезда), объясняет Еньшин. При этом, по его словам, ситуация изменилась кардинально.

После 24 февраля многие запчасти стали стоить дороже на 60-80%, говорит бизнесмен. Да, летом снизились на 30-40%, признаёт перевозчик, однако всё равно на 20-30% остались выше, чем до начала спецоперации. Например, колесо на автобус Hyundai County в начале года стоило около восьми тысяч рублей, а сейчас — 13 тысяч. За бочку масла зимой просили 26-28 тысяч рублей, а сегодня — под 40 тысяч, говорит Еньшин.

«В ноябре-декабре 2021 года мы рассчитывали на понятную экономическую ситуацию. Тогда хотели, чтобы в малых автобусах проезд стоил 30 рублей, и я сам был один из противников этого решения, хотел максимально сократить стоимость проезда, потому что регион небогатый, у людей денег немного, что душой кривить. Цену проезда мы хотели максимально удержать. В итоге посчитали достаточным тариф в 28 рублей. Но сейчас ситуация изменилась кардинально. Мы работаем по ценам ноября 2021 года, но уже таких цен нет. Я уже не говорю про зарплаты. У нас работники живые, продукты покупают, семьи содержат, спрашивают, что и как. За эти зарплаты никто не хочет работать, люди разбегаются. У нас и так не хватало водителей, сейчас ситуация будет ещё хуже», — рассказывает Еньшин.

Если у перевозчиков не будет денег на закупку комплектующих и масла с топливом, то они просто прекратят работу, говорит предприниматель.

Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru

Перевозчик Олег Бесчастный (работает на маршрутах № 18, 27, 40, 58, 73 и 75) говорит, что бизнес стал настолько убыточным, что он думает отказываться от некоторых маршрутов. Денег на их содержание нет, отмечает Бесчастный. Поэтому просьбы о повышении проезда — это уже крик души, говорит он.

«Мы обслуживаем всё как нужно, все требования соблюдаем, мы не сократили ни медиков, ни диспетчеров, потому что не имеем права сокращать. А доходы ушли. Цены к уровню прошлого года не возвращались. На некоторые позиции по сравнению с весной лишь чуть-чуть упала цена. Но даже если она подскочила в два раза, а упала на 10% — это всё равно очень ощутимо», — отметил Бесчастный.

Предприниматели указывают, что к зиме ожидается рост стоимости ГСМ, а цены на дизельное топливо уже давно пошли вверх.

На сколько хотят поднять тариф?

Перевозчики подчёркивают, что ведут речь о минимальном повышении цен на проезд. По мнению перевозчика Николая Усольцева (работает на маршрутах № 59, 70, 77, 150 и 120), билет в транспорте должен быть на рубль-два дороже, потому что «нужно понимать, что у обычных людей зарплата тоже не поднимается». Антон Еньшин называет цифру чуть повыше: 2-3 рубля. По его словам, на большую сумму повышать проезд никто не даст, и «вопрос о заоблачных ценах никто не ставит».

Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru

Антон Еньшин подчёркивает: очередное повышение цен — это вовсе не желание «зажравшихся» перевозчиков, а условия жизни. Он напоминает, что тарифы на ЖКХ и электричество пересматриваются каждый год и к этому все давно привыкли. Цены на проезд также необходимо пересматривать в зависимости от инфляции по итогам года, считает Еньшин. Если она, например, составляет 3%, то цену можно и не повышать, а если 8-10%, то этот вопрос необходимо рассматривать.

«Сразу повышать цену, например, на 5-6 рублей — это слишком много, лучше каждый год по рублю, чем за три года 5-6 рублей. Если бы при росте инфляции было хотя бы планомерное повышение на рубль в год, то парк бы работал, зарплаты сотрудников бы повышались и обновлялась бы техника. Тогда мы бы не занимались ходатайствами, обращениями. Сейчас мы словно клянчим деньги и ходим с протянутой рукой. А можно смотреть на цены в зависимости от инфляции, чтобы поддерживать экономические вопросы с зарплатами, лизингами и так далее», — объясняет Еньшин.

Неизбежная ярость

При этом люди будут всё равно негодовать от любого повышения цен на проезд и спускать всех собак на перевозчиков, признаёт Еньшин, ведь зарплаты в Алтайском крае не растут. Однако он считает, что относиться к подорожанию билетов стоит как к росту цен в магазине.

Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru



Глава исполкома алтайского отделения Народного фронта Сергей Войтюк объясняет, что жители всегда будут острее реагировать на повышение цен в общественном транспорте, чем в магазине, потому что в этой ситуации у них нет более дешёвой альтернативы.

«В магазинах есть возможность выбора, бывают и скидки. А в общественном транспорте и в ЖКХ их нет. Соответственно, если люди ездили на 35-м автобусе, то им придётся продолжать это делать: найти вариант дешевле они не смогут. Любое повышение, когда нет возможности выбора, болезненно. К тому же всё остаётся прежним, и качество услуг, особенно в часы пик, не всегда устраивает людей», — объяснил Войтюк.

Есть ли другой выход?

Другого выхода, кроме повышения цен, у перевозчиков, кажется, нет. На финансовую поддержку от государства они не рассчитывают, говорят Бесчастный и Еньшин. Сергей Войтюк отмечает, что в текущих финансовых условиях инвестирование в перевозчиков станет слишком сильной нагрузкой на бюджет.

Автобусы / Фото: amic.ru

Поэтому сейчас единственная возможная альтернатива повышению цен на проезд — закрытие компаний-перевозчиков, говорит Олег Бесчастный. Тогда властям точно придётся поторопиться с созданием в городе муниципального предприятия для перевозок, а для этого нужно потратить немало времени и финансов.

Сергей Войтюк уверен, что в будущем власти будут вынуждены переходить на модель брутто-контрактов, субсидировать перевозчиков и создавать в городе муниципальное предприятие. Разговоры об этом ходят уже давно, в барнаульской мэрии уже обсуждали вопрос о создании МУП, но это ещё слишком далёкая перспектива, говорит Бесчастный.

Подробнее о том, зачем Барнаулу транспортный МУП, можно прочитать здесь.

Напомним, сейчас проезд в электротранспорте, автобусах и маршрутках стоит 28 рублей (по электронному кошельку — 24 рубля, а по единому проездному билету — 23 рубля). Тарифы на проезд в Барнауле повышали 1 декабря 2021 года. До этого проезд стоил 23 рубля в автобусах и электротранспорте и 25 рублей — в маршрутках.

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