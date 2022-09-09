В Алтайском крае на участке Чуйского тракта открыли движение по четырём полосам

В Первомайском районе Алтайского края на Чуйском тракте от Новоалтайска в сторону Бийска открыли движение по четырём полосам. Работы на участке ведутся с 212-го по 216-й километр трассы с мая 2021 года.

Как рассказали в Упрдор «Алтай», объект начинается от развязки Новоалтайска, проходит вдоль посёлка Новый и выходит к четырёхполосному участку, открытому в мае.

«Таким образом, пропускную способность одного из самых загруженных отрезков Чуйского тракта увеличили втрое, это позволит избежать образования заторов в дни пиковой нагрузки в турсезон», — рассказали в учреждении.

Для безопасного доступа в посёлок Новый рабочие обустроили разворотную петлю сразу за населённым пунктом, а также сделали три съезда к уличной дорожной сети.

Помимо этого, остановки общественного транспорта оборудовали заездными карманами и переходно-скоростными полосами. Скоро появятся ещё несколько остановочных павильонов, а пешеходы будут передвигаться по регулируемому переходу с островком безопасности.

«На участке предстоит завершить установку электроосвещения, его протяжённость составит 2,2 км, а также работы по нанесению горизонтальной разметки из термопластика. Ввести объект в строй планируется в ноябре, но движение по четырём полосам уже открыто», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что участок Чуйского тракта у границы Новосибирской области с Алтайским краем собираются расширить с двух до четырёх полос.